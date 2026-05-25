Prova ad uccidere l'anziana madre durante una lite

Le urla e il clima di forte agitazione hanno spinto a chiedere aiuto ai carabinieri

Momenti di forte tensione a Parete, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti e minacce nei confronti dell’anziana madre. L’intervento dei militari è scattato nel tardo pomeriggio di ieri all’interno dell’abitazione della donna, una 83enne che da tempo viveva una situazione familiare difficile con il figlio, già conosciuto dalle forze dell’ordine e con problemi di tossicodipendenza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Parete, intervenuti insieme a una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Aversa, la lite sarebbe esplosa quando l’anziana avrebbe manifestato la volontà di allontanare il figlio da casa, esasperata da una convivenza diventata ormai insostenibile. A quel punto il 48enne avrebbe reagito con minacce di morte e atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre.

La situazione sarebbe degenerata rapidamente. Le urla e il clima di forte agitazione hanno spinto a chiedere aiuto ai carabinieri. Durante quei momenti concitati, l’uomo avrebbe continuato a pronunciare frasi intimidatorie persino mentre era in corso una telefonata con un militare della caserma di Parete, contattata per segnalare l’emergenza.

Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, il 48enne avrebbe mantenuto un comportamento violento e minaccioso, rendendo necessario l’intervento immediato dei militari per mettere in sicurezza la donna e riportare la calma nell’abitazione. Dopo gli accertamenti e la raccolta delle testimonianze, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.