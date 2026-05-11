Protegge il suo cagnolino e viene azzannato al centro commerciale

Il proprietario del pastore tedesco avrebbe immediatamente prestato soccorso all’uomo

Momenti di paura nella mattinata di ieri al Cilento Outlet Village, dove un uomo di 70 anni è stato morso da un pastore tedesco mentre passeggiava insieme al proprio cane. L’episodio si è verificato all’interno dell’area commerciale di Eboli, in provincia di Salerno, particolarmente affollata per la presenza di numerose famiglie e visitatori approfittando della giornata di sole.

Secondo una prima ricostruzione, il 70enne stava camminando con il suo bassotto quando un pastore tedesco, condotto da un giovane proprietario, avrebbe tentato di aggredire il piccolo cane. Nel tentativo di proteggere il proprio animale, l’uomo si sarebbe frapposto tra i due cani, venendo così azzannato.

Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori della Vopi, giunti con un’ambulanza inviata dal 118 dell’Asl di Salerno. Il pensionato è stato medicato direttamente sul posto senza necessità, al momento, di un ricovero ospedaliero.

Il proprietario del pastore tedesco avrebbe immediatamente prestato soccorso all’uomo, scusandosi per quanto accaduto.

L’episodio ha comunque suscitato forte preoccupazione tra le persone presenti nel centro commerciale, molte delle quali hanno assistito alla scena.

Dopo l’accaduto, i volontari della Vopi hanno ricordato l’importanza di condurre sempre i cani al guinzaglio e adottare tutte le precauzioni necessarie, soprattutto nei luoghi molto frequentati, per evitare incidenti e garantire la sicurezza di persone e animali.