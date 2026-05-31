Problemi tecnici sulla linea Napoli-Roma dell'Alta Velocità: ritardi di un'ora

Alcuni convogli dell’Alta Velocità potrebbero essere deviati temporaneamente sulla linea convenzionale

Disagi sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma–Napoli nel pomeriggio di oggi. A partire dalle 16:50 la circolazione è risultata rallentata nei pressi di Caserta a causa di un inconveniente tecnico alla linea. Secondo quanto comunicato da RFI, sono immediatamente intervenuti i tecnici per effettuare le verifiche e ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. L’episodio ha provocato rallentamenti fino a circa 30 minuti, con possibili ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti.

Alcuni convogli dell’Alta Velocità potrebbero essere deviati temporaneamente sulla linea convenzionale, con un allungamento dei tempi di percorrenza che potrebbe arrivare fino a 60 minuti rispetto all’orario previsto.

RFI ha assicurato che le operazioni di intervento sono in corso e che la situazione è costantemente monitorata, con l’obiettivo di riportare la circolazione alla normalità nel più breve tempo possibile.