Primo incendio estivo: fiamme domate in zona Camaldoli

Restano attive tutte le misure di protezione civile predisposte dalla Prefettura di Napoli

È in fase di remissione l’incendio che nel pomeriggio di ieri ha interessato la Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello, a Napoli. Questa mattina si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, per fare il punto sulla situazione e coordinare le attività ancora in corso. Nel corso dell’incontro è stato comunicato che le fiamme risultano sotto controllo e che sono attualmente in corso le operazioni di bonifica dell’area, supportate anche dall’impiego di un mezzo aereo richiesto dal direttore delle operazioni di spegnimento.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Comune di Napoli, della Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile della Campania, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Durante la notte la zona è stata costantemente monitorata per garantire la sicurezza dei residenti delle abitazioni vicine all’area interessata dal rogo, situata nei pressi di una cava nel quartiere Pianura.

Restano attive tutte le misure di protezione civile predisposte dalla Prefettura di Napoli, mentre prosegue il monitoraggio del territorio per scongiurare eventuali riprese delle fiamme e garantire la completa messa in sicurezza dell’area.