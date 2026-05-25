Prevenzione in piazza del Pascale, intercettati 25 casi sospetti

potranno ora essere sottoposti rapidamente a controlli specialistici, aumentando le possibilità di intervenire tempestivamente

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute pubblica hanno trasformato il Lungomare di Napoli in un grande spazio di screening gratuito grazie all’iniziativa “Tennis and Friends”, realizzata con la partecipazione dell’Istituto Pascale. Il bilancio finale parla di 480 prestazioni effettuate e 25 casi sospetti individuati, persone che potranno ora proseguire con ulteriori controlli diagnostici.

Nel corso della manifestazione medici e specialisti hanno eseguito visite dermatologiche, controlli tiroidei, ecografie, spirometrie e consulenze psicologiche, con particolare attenzione alla prevenzione oncologica.

La prima giornata ha fatto registrare 256 prestazioni complessive. Tra queste, 65 controlli dermatologici per la prevenzione del melanoma hanno permesso di individuare 11 situazioni considerate sospette. Sul fronte tiroideo sono state effettuate 70 visite specialistiche e altrettante ecografie, con tre casi che richiederanno approfondimenti clinici.

La seconda giornata si è concentrata soprattutto sulla salute femminile e sulla prevenzione del tumore al polmone. I medici hanno effettuato 80 visite senologiche e 80 ecografie mammarie, dalle quali sono emersi cinque possibili casi positivi. Altre 30 visite dermatologiche hanno consentito di individuare sei ulteriori situazioni sospette legate al melanoma. Completano il quadro 26 spirometrie e otto consulenze psicologiche.

Il dato complessivo evidenzia l’importanza della diagnosi precoce: i 25 casi individuati durante gli screening potranno ora essere sottoposti rapidamente a controlli specialistici, aumentando le possibilità di intervenire tempestivamente.

Nel corso dell’iniziativa ha fatto visita anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha incontrato personale sanitario e cittadini presenti negli spazi dedicati agli screening.

L’evento si è confermato non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche uno strumento concreto per avvicinare la popolazione alla cultura della prevenzione e facilitare l’accesso ai controlli medici gratuiti.