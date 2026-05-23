Precipita in un dirupo e muore, è un cittadino del Napoletano

sarebbe scivolato e precipitato per circa venti metri, finendo nel greto di un fiume sottostante

Tragedia nelle campagne del Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, dove un escursionista di 71 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo lungo un sentiero montano. L’uomo, originario di Giugliano in Campania, stava percorrendo il tracciato che dal lago conduce all’eremo di San Michele insieme a un amico. Proprio quest’ultimo ha dato l’allarme al numero di emergenza 112, indicando ai soccorritori il punto esatto dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, il 71enne sarebbe scivolato e precipitato per circa venti metri, finendo nel greto di un fiume sottostante. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Molise, i vigili del fuoco e l’elisoccorso partito da L'Aquila su attivazione del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.