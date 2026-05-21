Porta coltello a scuola e aggredisce i compagni di classe

Tra gli episodi segnalati ci sarebbe anche quello di un morso a un coetaneo

Clima di forte tensione in una scuola di Bagnoli, a Napoli, dove alcuni genitori hanno avviato una protesta dopo una serie di episodi che avrebbero coinvolto un alunno dell’istituto comprensivo. Secondo quanto riferito dalle famiglie, il bambino avrebbe portato a scuola un grosso coltello da cucina e un taglierino, successivamente sequestrati all’interno dell’istituto. I genitori denunciano inoltre comportamenti aggressivi e frequenti litigi con altri compagni di classe, sfociati anche in episodi di contatto fisico.

Tra gli episodi segnalati ci sarebbe anche quello di un morso a un coetaneo, che avrebbe provocato un evidente livido sul braccio del bambino coinvolto.

La vicenda è stata resa pubblica dal deputato Francesco Emilio Borrelli, a cui si sono rivolti alcuni genitori preoccupati per il clima che si sarebbe creato nella classe frequentata dai propri figli.

Secondo le testimonianze raccolte, diversi bambini starebbero vivendo la situazione con forte ansia e timore, mostrando disagio nel recarsi a scuola dopo gli episodi verificatisi nelle ultime settimane.

Le famiglie avrebbero inoltre presentato una denuncia formale alla dirigente scolastica, chiedendo interventi immediati per garantire sicurezza e serenità agli alunni. Al momento, però, alcuni genitori sostengono di non sapere se la vicenda sia stata segnalata anche alle forze dell’ordine o ai servizi competenti.

Da quanto trapela, alla scuola sarebbe stato comunicato soltanto che gli oggetti sequestrati sono stati rimossi e messi in sicurezza.

La situazione resta ora al centro dell’attenzione delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, mentre si attende di capire quali provvedimenti verranno adottati per tutelare studenti, personale e lo stesso minore coinvolto.