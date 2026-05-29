Più "stese" in poche ore, scatta l'allarme

Le segnalazioni giunte ai numeri di emergenza hanno fatto scattare gli interventi di controllo e le verifiche sul territorio

Una serata segnata dalla paura e dall'allarme sociale quella vissuta ad Acerra, dove in poche ore si sono verificati diversi episodi caratterizzati dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco in aree urbane. Le sparatorie, avvenute in rapida successione, hanno provocato forte preoccupazione tra i residenti, pur senza causare feriti. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, alcuni colpi sarebbero stati esplosi lungo la pubblica via, mentre altri avrebbero raggiunto abitazioni presenti nelle zone interessate dagli episodi. Un'escalation che ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine e richiamato l'attenzione delle istituzioni.

Le segnalazioni giunte ai numeri di emergenza hanno fatto scattare gli interventi di controllo e le verifiche sul territorio. Carabinieri e polizia hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, individuare gli autori e comprendere il contesto nel quale si sono verificati i fatti.

Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma della compagnia competente e agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra, che stanno lavorando congiuntamente per chiarire ogni aspetto della vicenda. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle piste seguite, mentre vengono raccolte testimonianze, effettuati sopralluoghi e analizzate eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate.

L'accaduto è seguito con particolare attenzione anche dalla Prefettura di Napoli. Il prefetto Michele di Bari ha disposto un costante monitoraggio della situazione e ha chiesto approfondimenti finalizzati a valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare sul territorio.

In una nota ufficiale, la Prefettura ha sottolineato che gli episodi saranno oggetto di specifiche valutazioni nell'ambito delle attività di coordinamento dedicate all'ordine e alla sicurezza pubblica. Tra le ipotesi allo studio vi è anche il rafforzamento dei controlli e delle attività preventive nelle zone considerate più sensibili.

L'obiettivo delle istituzioni è quello di garantire una risposta immediata e concreta alle preoccupazioni della popolazione, che dopo gli spari ha vissuto momenti di forte apprensione. Molti residenti hanno riferito di aver udito distintamente le detonazioni e di aver temuto conseguenze ben più gravi.

«Quando si verificano episodi di questo tipo è inevitabile che tra i cittadini si diffondano timore e inquietudine», ha dichiarato il prefetto Michele di Bari, evidenziando come le forze dell'ordine siano già impegnate per accertare ogni responsabilità e assicurare gli autori alla giustizia.

Il rappresentante del Governo sul territorio ha inoltre ribadito che l'attenzione su Acerra resterà particolarmente elevata nelle prossime settimane. Oltre all'attività investigativa, verranno intensificate le operazioni di controllo e vigilanza per rafforzare la percezione di sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Di Bari ha infine espresso il proprio ringraziamento alla magistratura e alle forze di polizia per il lavoro svolto nelle ore immediatamente successive ai fatti, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e apparati investigativi per garantire una risposta efficace a fenomeni che generano forte allarme nella comunità.

Le indagini proseguono senza sosta e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire il movente degli episodi e a individuare eventuali collegamenti tra le diverse sparatorie registrate nel corso della stessa serata.