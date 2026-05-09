Perseguita mamma e compagna, arrestato nei Paesi Vesuviani

erano state avviate indagini approfondite che hanno consentito agli investigatori di ricostruire anche il contesto familiare dell’uomo

Un marittimo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano con l’accusa di atti persecutori nei confronti della madre. L’uomo è stato inoltre denunciato per maltrattamenti ai danni della compagna e per detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento dei militari è scattato nella notte dopo una richiesta di aiuto al 112 da parte della madre dell’uomo, una donna di 77 anni, che aveva segnalato la presenza del figlio davanti alla propria abitazione. Secondo quanto riferito, il 43enne stava tentando di entrare in casa colpendo con forza la porta d’ingresso e urlando frasi minacciose.

La vicenda era già all’attenzione dei Carabinieri. Nei giorni precedenti, infatti, la donna si era recata in caserma per denunciare il figlio per presunti maltrattamenti e comportamenti persecutori. Da quel momento erano state avviate indagini approfondite che hanno consentito agli investigatori di ricostruire anche il contesto familiare dell’uomo, convivente con una compagna di 33 anni.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 562 grammi di hashish suddivisi in sei panetti, oltre a un bilancino di precisione. Il ritrovamento ha fatto scattare ulteriori accertamenti e l’attivazione del “codice rosso” per la tutela delle presunte vittime di violenza domestica.

Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato trasferito nel carcere di Napoli Poggioreale, mentre proseguono le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.