Perseguita e picchia l'ex fidanzata, preso a Boscoreale

a relazione tra i due sarebbe stata segnata da episodi di controllo, comportamenti persecutori, aggressioni fisiche e minacce

Ancora un episodio di violenza ai danni di una giovane donna nell’area degli Scavi di Pompei. Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Pompei, diretto dal primo dirigente Antonio Concas, hanno arrestato un 26enne originario di Torre del Greco con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex fidanzata.

L’intervento della polizia è scattato nella zona della Fonte Salutare, in via Sacra, dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di un giovane che stava assumendo comportamenti aggressivi nei confronti di una ragazza. All’arrivo degli agenti, l’uomo è stato sorpreso mentre tratteneva la giovane e cercava di trascinarla verso di sé, mentre la vittima tentava di allontanarsi in evidente stato di paura.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la relazione tra i due sarebbe stata segnata da episodi di controllo, comportamenti persecutori, aggressioni fisiche e minacce, legati alla decisione della giovane, residente a Boscoreale, di interrompere il rapporto.

Un quadro che troverebbe conferma anche nelle testimonianze di alcuni presenti, che hanno riferito agli investigatori di un clima di tensione e di ripetute violenze subite dalla ragazza nel tempo.