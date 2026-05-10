Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto

Momenti di paura nel Cilento per un incidente stradale avvenuto in località Contrada Ardisani, nel comune di Casal Velino, dove un uomo di circa 80 anni è finito con la propria auto all’interno di un canale di scolo adiacente alla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo di strada e terminando la corsa nel canale.

L’allarme è stato lanciato dai carabinieri della zona, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto e della conformazione del terreno.

Per raggiungere il conducente, i vigili del fuoco hanno dovuto calarsi all’interno del canale e accedere all’abitacolo passando attraverso il vetro del portellone posteriore della vettura. Una volta raggiunto l’uomo, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzarlo e a sistemarlo su una barella spinale, imbracandolo in sicurezza prima del recupero verso il piano stradale.

Nonostante il forte trauma subito e il comprensibile stato di shock, l’80enne è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso. Dopo essere stato estratto dal veicolo, è stato affidato immediatamente alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di recupero del mezzo.