Passa il Giro d'Italia, soppresse corse della Circumvesuviana
L’intervento rientra nel piano di sicurezza predisposto per il passaggio del Giro
Modifiche alla circolazione ferroviaria della Circumvesuviana in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 nel Napoletano. Giovedì 14 maggio, infatti, la carovana rosa attraverserà diversi comuni della provincia durante la sesta tappa, la Paestum-Napoli. Per consentire il regolare svolgimento della corsa ciclistica, Ente Autonomo Volturno ha disposto una temporanea sospensione del traffico ferroviario sulla tratta Cimitile–Baiano.
Lo stop alla circolazione scatterà indicativamente tra le 15:20 e le 16:20, fascia oraria durante la quale i corridori attraverseranno la zona del passaggio a livello di via Faibano, a Cimitile.
A causa dell’interruzione:
il treno delle 15:05 da Volla per Baiano terminerà la corsa a Cimitile e sarà soppresso nel tratto successivo;
il treno delle 16:00 da Baiano per Volla partirà invece direttamente da Cimitile.
L’intervento rientra nel piano di sicurezza predisposto per il passaggio del Giro d’Italia, che interesserà numerosi comuni campani con modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici. EAV invita i viaggiatori a consultare gli aggiornamenti ufficiali e a programmare gli spostamenti con anticipo per limitare eventuali disagi.