Papa a Napoli, consegnata la "sua" pizza

L’omaggio del celebre pizzaiolo si inserisce nel clima di entusiasmo che ha accompagnato la visita pastorale

In occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli e del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo ha deciso di rendere omaggio al Pontefice con una creazione speciale: la “pizza Papa”, distribuita ai clienti e ai turisti davanti al suo storico locale di via dei Tribunali.

L’iniziativa è stata raccontata dallo stesso Sorbillo attraverso foto e video pubblicati sui suoi canali social, dove si vedono le pizze preparate per l’occasione e offerte in strada nel tradizionale formato “a portafoglio”, simbolo dello street food napoletano.

“Ho voluto omaggiare Sua Santità con una pizza pensata appositamente per lui”, ha spiegato il pizzaiolo, sottolineando come il gesto voglia rappresentare una manifestazione di affetto, vicinanza e stima nei confronti del Papa. “È il mio modo di salutare Leone XIV in un momento in cui le sue parole di pace sono importanti per tutto il mondo. Da Napoli può arrivare un messaggio di fratellanza”, ha aggiunto.

Per l’occasione, Sorbillo ha personalizzato le pizze con scritte realizzate con la mozzarella: sulle versioni a portafoglio compariva la dicitura “Papa Leone”, mentre sulle pizze di dimensioni più grandi era riportata la scritta completa “Papa Leone XIV”.

Tra le immagini condivise online ci sono anche alcuni momenti della preparazione e gli scatti che mostrano Sorbillo davanti alla storica pizzeria con quattordici pizze a portafoglio disposte su un tavolo all’esterno del locale, tra curiosi, fedeli e turisti attirati dall’iniziativa.

L’omaggio del celebre pizzaiolo si inserisce nel clima di entusiasmo che ha accompagnato la visita pastorale del Pontefice tra Pompei e Napoli, accolta da migliaia di persone lungo le strade della città. Ancora una volta, la pizza — simbolo per eccellenza della tradizione napoletana — è diventata anche strumento di partecipazione popolare e di messaggio collettivo.