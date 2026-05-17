Gennaro investito e ucciso mentre attraversa

travolto da una Nissan Micra guidata da un giovane di 18 anni

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a Lusciano, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto lungo viale della Libertà. Il tragico impatto si è verificato intorno alle 21.17 nei pressi dell’incrocio con via Leopardi. La vittima è Gennaro Massa, travolto da una Nissan Micra guidata da un giovane di 18 anni del posto, identificato con le iniziali N.D.N. L’uomo è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale, ma le gravissime ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.