Mangia un gelato e muore a 16 anni, dramma nel Napoletano

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri e ha sconvolto l’intera comunità

Una serata come tante si è trasformata in tragedia a Casoria, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso improvvisamente la vita dopo aver accusato un malore mentre stava rientrando a casa. La vittima è Adriano D’Orsi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva trascorso la serata in compagnia e poco prima aveva acquistato e consumato un gelato in una nota gelateria della zona. Poco dopo, mentre si trovava in via Bologna, traversa di via Principe di Piemonte, avrebbe improvvisamente perso conoscenza, accasciandosi sull’asfalto davanti agli occhi di alcuni presenti. A darne notizia è l'edizione online de Il Mattino.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, per il sedicenne non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri e ha sconvolto l’intera comunità di Casoria, lasciando sgomenti amici, familiari e residenti della zona.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Casoria, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Napoli Nord, guidata dal procuratore Domenico Airoma, sono state sequestrate le vaschette dei gusti di gelato consumati dal ragazzo, mentre la salma è stata posta sotto sequestro giudiziario.

Sarà ora l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire con precisione cosa abbia provocato il malore fatale e se vi possa essere un collegamento con quanto ingerito poco prima della tragedia. Le indagini sono in corso e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.