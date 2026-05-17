Dramma sull'A3, auto si ribalta nel traffico

il personale sanitario del 118 è arrivato rapidamente sul punto dell’incidente

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un episodio di forte impatto lungo la tratta dell’Autostrada A3 Napoli–Salerno, in prossimità dello svincolo di Torre Annunziata Scavi in direzione del capoluogo regionale. Per circostanze ancora non chiarite dagli inquirenti, un’autovettura ha perso stabilità mentre percorreva il tratto autostradale, finendo per capovolgersi più volte e arrestando la propria corsa al centro delle corsie. L’episodio ha generato momenti di grande apprensione tra gli altri utenti della strada, che si sono trovati improvvisamente davanti la carreggiata parzialmente ostruita.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: il personale sanitario del 118 è arrivato rapidamente sul punto dell’incidente e ha prestato assistenza al conducente rimasto coinvolto nel ribaltamento. Le sue condizioni sono state valutate sul posto e successivamente stabilizzate per il trasferimento in struttura ospedaliera. Al momento non è stato reso noto un quadro clinico definitivo, ma si parla di conseguenze fisiche rilevanti.

Sul luogo sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, incaricati di effettuare i rilievi tecnici necessari. Le verifiche puntano a ricostruire la sequenza degli eventi, comprendere le cause della perdita di controllo del mezzo e accertare eventuali fattori esterni o anomalie della circolazione.

L’evento ha provocato rallentamenti significativi lungo il tratto interessato, con code e traffico fortemente rallentato in direzione nord mentre venivano svolte le operazioni di emergenza e la successiva rimozione del veicolo incidentato. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.