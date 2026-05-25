Pallina nella trachea, bimbo di 8 mesi salvato nel traffico a Sarno

Grazie alla rapidità dell’intervento la situazione è stata stabilizzata,

Attimi di forte apprensione si sono vissuti in via Matteotti a Sarno, quando un bambino di soli 8 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito accidentalmente una pallina di gomma. Il piccolo è stato salvato grazie al tempestivo intervento di un equipaggio sanitario che si trovava a passare casualmente nella stessa zona.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia stava viaggiando a bordo di una Volkswagen Tiguan quando, intrappolata nel traffico, si è trovata improvvisamente in una situazione di emergenza. Il bambino, seduto all’interno del veicolo, avrebbe afferrato un piccolo oggetto giocattolo portandolo alla bocca: in pochi istanti la pallina avrebbe ostruito le vie respiratorie, provocando il pericolo imminente di soffocamento.

Resisi conto della gravità della situazione, i genitori hanno notato nelle vicinanze il passaggio di un’ambulanza della Medical Emergency Sarno e hanno iniziato a richiamare l’attenzione degli operatori con il clacson e segnali disperati. Nel frattempo anche gli altri automobilisti presenti hanno collaborato, liberando rapidamente la carreggiata per consentire al veicolo di soccorso di avvicinarsi.

L’incontro tra l’auto della famiglia e il mezzo di emergenza si è rivelato decisivo. Gli operatori sono intervenuti immediatamente: il bambino, già in evidente difficoltà respiratoria e con segni di sofferenza acuta, è stato preso in carico e sottoposto alle prime manovre di soccorso. Grazie alla rapidità dell’intervento, la situazione è stata stabilizzata, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.

La circostanza, del tutto fortuita, ha trasformato un normale passaggio su strada in un intervento salvavita, determinante per le condizioni del piccolo.