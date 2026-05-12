"Orrenda" "sgorbio". Donna di 42 anni denuncia tutti per boy shaming

Gravissime e ripetute offese sui social

A seguire il caso sono gli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani, che hanno incaricato consulenti informatici di rintracciare gli account responsabili degli insulti pubblicati online. Secondo i due professionisti, la vicenda rappresenta l’ennesimo episodio di odio social degenerato in aggressione verbale sistematica. “Il meccanismo è sempre lo stesso – spiegano i legali –: dietro lo schermo di uno smartphone, molti utenti si sentono autorizzati a deridere il corpo e l’aspetto fisico di una persona”.

Tra i commenti ritenuti più gravi vi sarebbero anche paragoni definiti “oggettivanti”, con termini offensivi utilizzati per ridicolizzare la donna e trasformarla in bersaglio pubblico.

Gli avvocati sottolineano inoltre come casi di questo tipo non possano essere liquidati come semplice maleducazione online, ma rappresentino una forma di violenza psicologica capace di provocare conseguenze profonde sulle vittime.

“Il body shaming – concludono Angelo e Sergio Pisani – può avere effetti devastanti sul piano emotivo e psicologico e, in situazioni come questa, assume i contorni di una vera persecuzione mediatica”.

La donna avrebbe deciso di reagire dopo mesi di insulti continui, nella speranza che l’identificazione degli autori possa contribuire a contrastare fenomeni sempre più diffusi di odio e umiliazione sui social network.