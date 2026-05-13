Una 15enne arriva all'ospedale di Sarno con in braccio una neonata morta

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti

È arrivata nella notte al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno una ragazzina di circa 15 anni, in braccio una neonata già priva di vita. La giovane ha chiesto disperatamente aiuto ai sanitari nel tentativo di salvare la piccola, ma per la neonata non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato dai medici. Secondo quanto emerso, la ragazza era accompagnata da un uomo, presumibilmente il padre. Entrambi sarebbero di origine asiatica, verosimilmente cinese. La neonata era avvolta in una coperta e, da una prima valutazione clinica, sarebbe nata da pochissimo tempo.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti all’arrivo in ospedale. Non si esclude che il parto possa essere avvenuto in ambito domestico o comunque in un contesto non assistito dal punto di vista sanitario. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una gravidanza non nota ai familiari, che si sarebbe conclusa tragicamente subito dopo il parto.

Le cause del decesso della neonata e le circostanze della nascita dovranno essere chiarite attraverso gli accertamenti medico-legali e le indagini in corso. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.