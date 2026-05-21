"Devo provare la pistola, ora spari ai neri"

Nel corso delle conversazioni captate, agli atti dell’indagine, emergono espressioni dal contenuto fortemente violento e discriminatorio

Questa vicenda riguarda un’inchiesta giudiziaria molto grave, legata a un’operazione dei carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di più persone ritenute vicine a un gruppo criminale attivo ad Afragola. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, al centro delle indagini della Procura di Napoli Nord e dei Carabinieri, ci sarebbero intercettazioni ambientali risalenti al novembre 2023, in cui alcuni indagati avrebbero discusso dell’acquisto e del collaudo di un’arma da fuoco.

Nel corso delle conversazioni captate, agli atti dell’indagine, emergono espressioni dal contenuto fortemente violento e discriminatorio che gli inquirenti hanno inserito nel quadro accusatorio insieme ad altri elementi investigativi. Le frasi riportate sono oggetto di valutazione giudiziaria e non risultano associate a episodi di violenza effettivamente avvenuti.

L’operazione, eseguita nella mattinata del 19 maggio, ha portato all’arresto di 26 persone ritenute, a vario titolo, legate a un’articolazione del clan Moccia, nota come “i Panzarottari”. Tra gli indagati figurano anche soggetti considerati vicini alla gestione operativa del gruppo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

Le indagini avrebbero inoltre evidenziato dinamiche interne al gruppo criminale, inclusi presunti passaggi di messaggi e ordini tra soggetti detenuti e persone all’esterno, attraverso intermediari.

Gli inquirenti stanno ora approfondendo il quadro complessivo dell’organizzazione e dei rapporti tra gli indagati, mentre la posizione di ciascuno sarà valutata nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

Si tratta comunque di accuse inserite in un contesto di indagine in corso, che dovranno essere vagliate nelle sedi competenti.