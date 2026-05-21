Aggredita da rottweiler, moglie del sindaco operata d'urgenza

La donna, 44 anni, si trovava nell’area per attendere il figlio impegnato negli allenamenti sportivi

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Castrignano dei Greci, dove la moglie del sindaco Roberto Casaluci è rimasta ferita dopo essere stata aggredita da due cani di grossa taglia nei pressi del campo sportivo della zona industriale. La donna, 44 anni, si trovava nell’area per attendere il figlio impegnato negli allenamenti sportivi ed era accompagnata dal proprio cane meticcio. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 19 un pitbull e un rottweiler sarebbero fuggiti da un’abitazione vicina, raggiungendo la zona del campo sportivo.

I due animali avrebbero quindi inseguito la donna, che nel tentativo di mettersi al riparo verso gli spalti sarebbe caduta a terra, venendo aggredita. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcune persone presenti nella struttura sportiva.

Determinante sarebbe stato l’intervento di un allenatore e di un dirigente della scuola calcio, che sarebbero riusciti con difficoltà ad allontanare i due molossi e a soccorrere la 44enne.

La donna, figlia del senatore Gallo, è stata trasportata inizialmente all’ospedale di Scorrano e successivamente trasferita all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica per le lesioni riportate all’avambraccio e al polso.

Le sue condizioni sarebbero in miglioramento, anche se resta sotto osservazione medica. Ferito anche il cane della donna, che non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono stati avviati accertamenti da parte della Asl e della polizia locale, che stanno verificando la posizione del proprietario dei due animali e le eventuali responsabilità legate alla custodia dei cani.