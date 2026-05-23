Non si ferma all'alt e scaraventa in area due poliziotti

sono caduti violentemente a terra riportando ferite

Paura nel pomeriggio di ieri a Napoli, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ignorato l’alt imposto dagli agenti e investito due poliziotti durante un controllo stradale. Secondo quanto ricostruito, il 35enne era alla guida di uno scooter quando gli operatori gli hanno intimato di fermarsi. L’uomo, invece di arrestare la marcia, avrebbe improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Nel corso della fuga ha travolto due agenti, che sono caduti violentemente a terra riportando ferite. La corsa del motociclista è terminata pochi istanti dopo, quando il mezzo ha impattato contro uno spartitraffico posto a delimitazione della carreggiata.

Dopo l’incidente, il 35enne è stato immediatamente bloccato dagli agenti presenti sul posto e arrestato.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era privo di patente di guida. Per questo motivo è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria.