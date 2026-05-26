Non ha la patente e fornisce i dati del fratello per evitare la multa

Ora dovrà rispondere dell’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale ed è in attesa di giudizio

Ha tentato di evitare controlli e sanzioni fornendo ai carabinieri le generalità del fratello, ma il piano è fallito. È accaduto a Torre del Greco, dove un 46enne è stato arrestato dai militari della sezione radiomobile con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato durante un normale posto di controllo. Sapendo di avere la patente revocata, avrebbe cercato di sottrarsi alle conseguenze dichiarando inizialmente di non avere con sé i documenti. Poco dopo ha comunicato ai militari nome, cognome e data di nascita che, però, appartenevano in realtà al fratello.

I carabinieri, insospettiti da alcuni elementi emersi durante il controllo, hanno approfondito gli accertamenti riuscendo in breve tempo a risalire alla vera identità del 46enne e a smascherare il tentativo di raggiro.

Per l’uomo sono quindi scattate le manette. Ora dovrà rispondere dell’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale ed è in attesa di giudizio. Nessun provvedimento, invece, nei confronti del fratello, completamente estraneo alla vicenda e inconsapevole dell’utilizzo dei suoi dati anagrafici.