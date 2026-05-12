Niente da fare per il Castello delle Cerimonie, c'è l'ordinanza di sgombero

i provvedimenti rientrano nelle procedure di acquisizione dell’intero compendio immobiliare da parte del Comune

Potrebbe essere arrivato oggi il punto definitivo alla vicenda del Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto dal grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie” grazie all’omonimo programma televisivo. Il Tar della Campania ha infatti confermato la revoca delle licenze per la struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli.

A rendere nota la decisione è stata la sindaca Ilaria Abagnale, che ha spiegato come la pronuncia della settima sezione del Tribunale amministrativo regionale abbia reso definitiva la revoca delle autorizzazioni per le attività alberghiere e di ristorazione della struttura da parte del Comune.

Parallelamente, il Comune ha disposto una seconda ordinanza di sgombero relativa alla parte commerciale del complesso immobiliare, dopo quella emessa nei giorni scorsi per tre immobili a uso abitativo.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, i provvedimenti rientrano nelle procedure di acquisizione dell’intero compendio immobiliare da parte dell’ente, in seguito alla sentenza definitiva per lottizzazione abusiva che ha disposto il trasferimento al patrimonio comunale degli immobili e dei terreni presenti nell’area.

Prosegue intanto il confronto istituzionale con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha istituito un tavolo dedicato alla gestione della fase di acquisizione dei beni immobiliari.