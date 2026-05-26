Narcotraffico ed estorsioni nel Napoletano: 12 arresti

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, estorsione e tentata estorsione, oltre al porto illegale di arma con matricola abrasa e all’esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico per intimidire la popolazione.

Per questi ultimi episodi, contestati agli indagati, viene riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dalla Squadra Mobile con il supporto del Commissariato di Afragola. Dieci degli indagati sono stati trasferiti in carcere, mentre per altri due è scattata la misura degli arresti domiciliari.

Le indagini avrebbero ricostruito l’attività di un gruppo criminale attivo soprattutto nell’area di Caivano, dedito allo spaccio continuativo di diverse tipologie di droga, con numerosi episodi di cessione documentati dagli investigatori. Nel corso dell’inchiesta sarebbe emerso anche un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore edile impegnato in un appalto pubblico nel Comune di Acerra, elemento che rafforza il quadro accusatorio delineato dagli inquirenti.