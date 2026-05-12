Muore pochi giorni dopo l'intervento, grande dolore a Torre

Immediati i tentativi di rianimazione e la corsa al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca, ma ogni soccorso si è rivelato inutile

Una tragedia che ha sconvolto Torre Annunziata e l’intera comunità sportiva locale. Salvatore Bottazzo, appena 20 anni, è morto dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute a seguito di un intervento chirurgico considerato di routine.

Le ultime parole rivolte alla madre sarebbero state: “Mamma non mi sento bene, riportami in clinica”. Poco dopo, durante il tragitto verso la struttura sanitaria, il giovane avrebbe perso conoscenza. Salvatore si era sottoposto l’8 aprile a un intervento per la rimozione di una fistola in una clinica privata di Torre del Greco. Nei giorni successivi, secondo quanto raccontato dai familiari, sarebbero però comparsi febbre, forte malessere e un progressivo aggravamento delle condizioni fisiche.

Preoccupati, i parenti avevano deciso di riportarlo nella clinica dove era stato operato. Durante il viaggio, però, il dramma. I familiari raccontano di aver sentito un rumore improvviso in auto, accorgendosi subito dopo che il giovane aveva perso conoscenza.

Immediati i tentativi di rianimazione e la corsa al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La notizia della morte ha provocato anche un malore al padre del ragazzo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. Il fascicolo, coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso e dal sostituto procuratore Marta Agostini, vede al momento cinque persone indagate: il medico che effettuò l’intervento e alcuni componenti dell’équipe sanitaria, tra infermieri e anestesisti.

Gli investigatori stanno cercando di accertare se vi siano state eventuali complicazioni o responsabilità durante o dopo l’operazione. La salma del giovane è stata sequestrata e il 20 aprile è stata eseguita l’autopsia, i cui risultati saranno fondamentali per fare piena luce sulla vicenda.

Nel frattempo la città si è stretta attorno ai genitori del ragazzo, Mariarosaria Bottazzo e Giancarlo Bottazzo. Salvatore era molto conosciuto anche tra i tifosi del Savoia, squadra che seguiva con grande passione sin da bambino.