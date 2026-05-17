Muore mentre mangia il gelato, la mamma del 16enne si rivolge all'avvocato di Domenico

All’arrivo dei sanitari del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso

Una serata iniziata in modo normale tra amici si è trasformata in tragedia ieri intorno alle 23 a Casoria, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore. Il giovane, che secondo quanto riferito soffriva già di alcune allergie alimentari note, si trovava in compagnia di coetanei e aveva consumato un gelato in una gelateria della zona, locale che frequentava anche in precedenza senza particolari problemi. Poco dopo aver iniziato a mangiare, però, ha iniziato a sentirsi male.

Gli amici, resisi conto della gravità della situazione, lo hanno immediatamente accompagnato verso l’abitazione del padre, situata non lontano dal punto vendita. Quando sono arrivati, le condizioni del ragazzo erano già gravemente compromesse. Sarebbe stato tentato anche un primo intervento con la somministrazione di cortisonici, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

All’arrivo dei sanitari del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del 16enne.

La vicenda è ora al centro delle indagini dei carabinieri di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, che hanno disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico. Gli investigatori hanno inoltre acquisito campioni dei prodotti venduti nella gelateria, che saranno analizzati per verificare l’eventuale presenza di sostanze compatibili con una reazione allergica o altre cause.

Il corpo del ragazzo si trova attualmente presso l’obitorio di Giugliano in Campania, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli accertamenti medico-legali.

La famiglia, profondamente colpita dalla tragedia, si è affidata a un legale per seguire da vicino gli sviluppi dell’inchiesta.