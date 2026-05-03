Muore investito da un treno in Campania

A seguito dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa lungo il tratto

Tragedia nel pomeriggio lungo la linea ferroviaria Caserta-Foggia, dove un uomo è stato investito mortalmente da un treno nel tratto compreso tra Montecalvario e Ariano Irpino. L’incidente si è verificato intorno alle 15.40. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, ancora in fase di verifica, non si esclude l’ipotesi del gesto volontario. Saranno comunque gli accertamenti in corso a chiarire con precisione quanto accaduto.

A seguito dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa lungo il tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sul traffico dei treni. È stata inoltre potenziata l’assistenza ai passeggeri sia a bordo dei convogli coinvolti sia nelle stazioni.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, anche alla luce degli esiti delle indagini.