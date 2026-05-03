Motociclista precipita in un burrone in Costiera

Uscendo dalla sede stradale ha fatto un volo nel dirupo sottostante

Grave incidente stradale questa mattina a Maiori, in località Salicerchie, nei pressi della zona Malfidana. Un motociclista di 63 anni, originario della provincia di Barletta-Andria-Trani, è finito fuori strada precipitando in un burrone adiacente alla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, l’uomo avrebbe perso il controllo della motocicletta per cause in corso di accertamento, uscendo dalla sede stradale e compiendo un volo nel dirupo sottostante.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, il personale del 118, la Polizia Municipale e il Soccorso Alpino, impegnati in un delicato intervento di recupero.

I “caschi rossi” hanno raggiunto il ferito, provvedendo a metterlo in sicurezza in attesa delle operazioni di recupero e del successivo trasferimento in ospedale.

Nonostante la dinamica particolarmente violenta dell’incidente, secondo le prime informazioni il 63enne non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso.