Scende dall'auto per aiutare un ferito e muore travolto

Altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate in ospedale in codice giallo

All’alba di Roma, sul Grande Raccordo Anulare nei pressi dell’uscita Tuscolana, si è verificato un grave incidente stradale costato la vita a un uomo di 35 anni. Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe iniziato con un primo veicolo rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Poco dopo, altri automobilisti che stavano transitando si sono fermati lungo la carreggiata per prestare aiuto agli occupanti dell’auto incidentata.

Mentre le persone erano scese dalle proprie vetture per offrire soccorso, una quarta automobile sopraggiunta sulla corsia interna ha travolto uno dei presenti. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.