Muoiono in un incidente a 21 e 22 anni

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare

Tragedia nella notte a Roma, dove un violento incidente stradale è costato la vita a due giovani motociclisti di 21 e 22 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23 in viale Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Pincherle. viLe vittime, provenienti dai quartieri Prima Porta e Gianicolense, viaggiavano su due diverse motociclette che si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, una delle moto – una Royal Enfield Himalayan Scram 411 – proveniva da via Pincherle, mentre l’altra, una Triumph Speed 400, percorreva viale Marconi. L’impatto è stato devastante: i due mezzi sono finiti distrutti sull’asfalto e uno dei motociclisti sarebbe stato sbalzato fuori carreggiata, terminando la corsa sul marciapiede.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Entrambi sarebbero morti sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale insieme ai Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per tutta la notte al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sull’asfalto sono stati recuperati anche i due caschi dei motociclisti, gravemente danneggiati dalla violenza dell’urto. Entrambe le moto sono state sequestrate per consentire le perizie cinematiche che dovranno chiarire velocità, traiettorie e responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori resta quella dell’eccessiva velocità in un tratto urbano considerato particolarmente pericoloso e già teatro in passato di altri incidenti gravi.