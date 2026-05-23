Multe e punti dalla patente per chi non occupa la corsia libera più a destra

Ancora più rigida la disciplina sulla corsia di sinistra, destinata esclusivamente al sorpasso

Sulle autostrade italiane è molto diffusa un’abitudine scorretta ma spesso sottovalutata: viaggiare stabilmente nella corsia centrale o addirittura in quella di sorpasso, lasciando libera per lunghi tratti la corsia di destra. Anche quando il traffico è scarso e non ci sono mezzi lenti davanti, molti automobilisti tendono a “restare al centro” come se fosse la normale corsia di marcia. In realtà, si tratta di un comportamento non sempre conforme alle regole del Codice della strada e potenzialmente sanzionabile.

La normativa, infatti, è chiara. L’articolo 143 del Codice della strada stabilisce che i veicoli devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata. Nelle autostrade con più corsie per senso di marcia, questo significa che la corsia di destra è quella destinata alla marcia ordinaria, mentre le altre sono riservate ai sorpassi o a specifiche esigenze di traffico.

Di conseguenza, chi percorre la corsia centrale senza necessità, quando quella di destra è libera, può essere multato anche se rispetta i limiti di velocità. La violazione, infatti, non riguarda la velocità ma la posizione mantenuta sulla carreggiata senza giustificazione.

Le eccezioni sono limitate: è consentito occupare la corsia centrale durante un sorpasso, nella fase di preparazione a una manovra, oppure quando la corsia di destra non è utilizzabile per traffico, lavori o ostacoli. Al di fuori di questi casi, l’uso continuativo della corsia centrale viene considerato un’infrazione.

Ancora più rigida la disciplina sulla corsia di sinistra, destinata esclusivamente al sorpasso. Restare a lungo nella corsia di sorpasso senza effettuare manovre è vietato perché può rallentare il traffico e aumentare il rischio di comportamenti pericolosi da parte degli altri automobilisti.

Un tema spesso fonte di confusione è quello del sorpasso a destra. Il Codice vieta di spostarsi volontariamente sulla corsia di destra per superare altri veicoli. Tuttavia, non è considerato sorpasso irregolare il semplice “superamento” in caso di traffico congestionato, quando le corsie scorrono a velocità diverse senza cambi di corsia intenzionali.

Le sanzioni previste per l’uso improprio della corsia centrale o di sorpasso vanno da circa 42 a 173 euro, con la decurtazione di 4 punti dalla patente. Più pesanti le multe per il vero sorpasso a destra, che possono arrivare fino a 332 euro con la perdita di 5 punti.