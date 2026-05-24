Monta un gazebo e tagli gli alberi dal marciapiede

è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato in area sottoposta a vincolo paesaggistico

A Castellammare di Stabia è stato eseguito un servizio di controlli interforze che ha coinvolto Carabinieri, Polizia Municipale e reparti specializzati come NAS e NIL di Napoli, con verifiche su diverse attività commerciali del territorio. Nel corso delle ispezioni, l’attenzione si è concentrata su un esercizio di ortofrutta situato in via Bonito. Secondo quanto accertato dagli operatori, il titolare avrebbe installato una struttura abusiva, utilizzata come gazebo, occupando il suolo pubblico antistante il locale.

Durante i controlli è emerso inoltre che, per ricavare lo spazio necessario alla struttura, sarebbero stati rimossi alcuni alberi presenti sul marciapiede. Il gazebo metallico è stato posto sotto sequestro.

Per il commerciante è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono state inoltre elevate ulteriori contestazioni amministrative relative a occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di requisiti igienico-sanitari, assenza delle procedure di autocontrollo e carenze nella tracciabilità dei prodotti, oltre alla presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

L’attività rientra in un più ampio piano di controlli finalizzato alla verifica della regolarità degli esercizi commerciali e al rispetto delle norme su sicurezza, lavoro e tutela del territorio.