Minacce al papà di Martina: "Ti taglio la testa"

Polizia di Stato e carabinieri sono intervenuti più volte per riportare la calma e separare i presenti

Momenti di forte tensione oggi al nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dove davanti alla seconda Corte di Assise si è aperto il processo a carico del 19enne Alessio Tucci, imputato per l’omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 25 maggio 2025. L’udienza, celebrata nell’aula 115, è stata caratterizzata da scontri verbali tra i familiari dell’imputato e quelli della vittima. Secondo quanto riferito, prima e dopo la seduta si sarebbero verificati scambi di insulti, minacce e gesti intimidatori, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine presenti in aula per evitare che la situazione degenerasse.

Polizia di Stato e carabinieri sono intervenuti più volte per riportare la calma e separare i presenti, dopo momenti di forte concitazione avvenuti anche davanti al vetro divisorio dell’aula, colpito con pugni durante le discussioni.

Nel corso dell’udienza sono state formalizzate le costituzioni di parte civile da parte del Comune di Afragola, della Fondazione Polis e di Cam Telefono Azzurro. La Corte ha inoltre fissato le prossime udienze per il 26 giugno e il 14 luglio.

L’imputato, presente in aula, è rimasto dietro le sbarre per tutta la durata dell’udienza. Al termine della seduta, i giudici hanno disposto che partecipi ai prossimi appuntamenti processuali in videoconferenza, anche alla luce del clima di tensione registrato in aula.

All’uscita dal tribunale, il padre della vittima ha riferito di avere subito minacce da parte di alcuni parenti dell’imputato. Sulla vicenda potrebbero essere svolti ulteriori accertamenti.

Il delitto risale al maggio 2025. Secondo la ricostruzione accusatoria, Martina Carbonaro sarebbe stata colpita mortalmente all’interno di un cantiere abbandonato ad Afragola. Alessio Tucci ha confessato il delitto nel corso delle indagini.