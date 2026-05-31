Maxi-incendio a Cercola, paura per le case

a bruciare sarebbe stata principalmente vegetazione spontanea e materiale erbaceo

Momenti di preoccupazione a Cercola, dove nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato in viale dei Platani, in un’area estesa di circa 15mila metri quadrati. Le fiamme, alimentate inizialmente da sterpaglie e vegetazione secca, si sono rapidamente propagate, arrivando a ridosso delle abitazioni della zona e generando allarme tra i residenti.

L’allerta è scattata poco prima delle 12 e sul posto sono intervenute tempestivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autobotti, impegnate nelle operazioni di spegnimento per contenere il rogo ed evitare che raggiungesse le strutture vicine. Insieme ai pompieri sono arrivati anche i Carabinieri della locale stazione, la Polizia Municipale e i tecnici della Protezione Civile, coordinati per garantire la messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, a bruciare sarebbe stata principalmente vegetazione spontanea e materiale erbaceo. Non si registrano danni a persone né a edifici, nonostante la vicinanza delle fiamme abbia destato forte apprensione tra i residenti.

Durante le operazioni, il sindaco ha invitato la cittadinanza a mantenere le finestre chiuse e a evitare di avvicinarsi alla zona interessata dal rogo, in via precauzionale per limitare l’esposizione al fumo. In un successivo aggiornamento, è stato confermato che l’incendio è stato domato in tempi relativamente rapidi grazie all’intervento congiunto delle squadre sul posto.

Intorno alle 13:30 l’ultimo mezzo dei Vigili del Fuoco ha lasciato l’area, dopo le operazioni di bonifica e la verifica della completa estinzione dei focolai residui. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.