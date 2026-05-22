Margherita muore nel sonno, aveva 40 anni e due figli

Lavorava come maestra di asilo nido

Dolore e sgomento a Sassano per la morte improvvisa di Margherita Calandriello, 40 anni, trovata senza vita nel suo letto nella mattinata di ieri. Inutili i tentativi di soccorso: quando il personale sanitario del 118 è arrivato nell’abitazione, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, la tragedia si sarebbe consumata durante la notte. A lanciare l’allarme sarebbe stato il marito, che avrebbe immediatamente chiesto aiuto ai soccorritori dopo essersi accorto che la donna non dava segni di vita. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Margherita Calandriello era molto conosciuta nel Vallo di Diano. Lavorava come maestra di asilo nido per la cooperativa Il Sentiero ed era impegnata da anni nel sociale, sempre a contatto con bambini e persone fragili. Sposata e madre di due figli piccoli, viene ricordata da amici e conoscenti come una donna solare, gentile e profondamente legata alla famiglia e al proprio lavoro.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori. Dopo gli accertamenti di rito e un esame esterno della salma, è stato disposto il nullaosta senza ulteriori approfondimenti investigativi. Al momento non risultano persone indagate e l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso.

La notizia della morte della quarantenne ha sconvolto l’intera comunità di Sassano, dove Margherita era molto amata. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social, mentre anche il clima della campagna elettorale cittadina si è fermato davanti al dolore della famiglia.

L’amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Domenico Rubino ha espresso vicinanza ai familiari, mentre l’unica lista candidata alle prossime elezioni ha deciso di annullare i comizi in segno di lutto.

«Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, al rispetto e al dolore di un’intera comunità. Ci stringiamo nel ricordo di Margherita», si legge nella nota diffusa dalla compagine guidata da Nicola Pellegrino.

Una tragedia che colpisce ancora una volta il territorio del Vallo di Diano, già segnato nelle ultime settimane da altri gravi lutti e incidenti che hanno profondamente scosso le comunità locali.