Mare agitato, scoppiano i finestrini dell'aliscafo per Capri

A bordo si trovavano 122 passeggeri

Momenti di paura nel pomeriggio a bordo del traghetto veloce “Vesuvio Jet” in servizio sulla tratta Napoli–Capri, dove una violenta ondata ha provocato il danneggiamento di diversi finestrini mentre l’imbarcazione si trovava a circa cinque miglia dal porto di Napoli. Secondo quanto si apprende, il mare agitato — con condizioni indicate come forza 4 — avrebbe causato un improvviso impatto dell’onda contro il mezzo, facendo compiere al traghetto un brusco sobbalzo. È stato proprio in quel momento che alcuni vetri sarebbero esplosi al rientro della nave sull’onda, provocando la rottura di quattro finestrini e il danneggiamento di altri sei.

A bordo si trovavano 122 passeggeri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito né ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. Nonostante lo spavento, la situazione è rimasta sotto controllo e non si sono registrate conseguenze per le persone a bordo.

Il “Vesuvio Jet” è rientrato autonomamente nel porto di Napoli, dove al momento risulta fermo in attesa degli accertamenti tecnici per verificare l’accaduto e valutare eventuali danni strutturali. La compagnia ha comunque garantito il trasferimento dei passeggeri su un altro mezzo per consentire il proseguimento del viaggio verso Capri.

Le autorità marittime stanno effettuando le verifiche del caso per chiarire la dinamica dell’episodio e accertare le condizioni di sicurezza del traghetto veloce.