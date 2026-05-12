Mancano i treni della Circumvesuviana, Eav costretta a far circolare i bus

La carenza di treni ha provocato rallentamenti e difficoltà per molti utenti delle linee

Mattinata di disagi per i pendolari della Circumvesuviana. A causa della momentanea mancanza di materiale rotabile, Ente Autonomo Volturno ha disposto un potenziamento del servizio su gomma per garantire i collegamenti lungo alcune tratte particolarmente frequentate.

In una nota ufficiale, l’azienda di trasporto ha comunicato l’attivazione di autobus supplementari sulle linee:

Torre Annunziata – Napoli e viceversa

Sant'Anastasia – Napoli e viceversa

Secondo quanto spiegato da EAV, gli autobus diretti da Napoli verso Torre Annunziata percorrono l’autostrada nel tratto compreso tra Napoli e Torre del Greco. Al contrario, i mezzi in partenza da Torre Annunziata verso Napoli effettuano un primo tratto sulla viabilità ordinaria fino a Torre del Greco, per poi immettersi in autostrada fino al capoluogo campano.

La carenza di treni ha provocato rallentamenti e difficoltà per molti utenti delle linee vesuviane, già spesso alle prese con problemi legati a ritardi e disponibilità dei convogli.