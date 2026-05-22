Mamma lascia i due bimbi in auto sotto al sole e va a fare shopping

Nel frattempo i piccoli erano riusciti ad abbassare parzialmente i finestrini

Due bambini piccoli sono stati trovati soli, in lacrime e chiusi all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole nel centro di Roma, a pochi passi da via del Corso. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti e ha richiesto l’intervento della Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, tutto è iniziato quando un cittadino, passando nella zona, ha sentito il pianto insistente provenire dall’abitacolo di un veicolo fermo. Insospettito dalla scena e preoccupato per la possibile presenza di minori in difficoltà, ha subito allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno confermato la situazione di pericolo: i due bambini erano rimasti soli all’interno dell’auto, esposta alle alte temperature della giornata. Nel frattempo, i piccoli erano riusciti ad abbassare parzialmente i finestrini, una circostanza che potrebbe aver evitato conseguenze ancora più gravi. I poliziotti li hanno immediatamente rassicurati e messi in sicurezza in attesa di ulteriori accertamenti.

Roma – Via del Corso, una delle strade più frequentate del centro storico, è stata temporaneamente interessata dall’intervento delle pattuglie, che hanno avviato subito le ricerche dei genitori.

Dopo alcuni minuti di verifiche nella zona, gli agenti sono riusciti a rintracciare la madre dei bambini, che si era allontanata per fare acquisti nei negozi vicini. La donna è stata accompagnata negli uffici del I Gruppo Centro, in via della Greca, per essere identificata e per consentire gli accertamenti del caso.

Informata l’autorità giudiziaria e i servizi sociali, è scattata nei suoi confronti la denuncia per abbandono di minori. Le autorità stanno ora valutando nel dettaglio la dinamica dei fatti e le condizioni in cui i bambini sono stati lasciati soli all’interno del veicolo.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza dei minori e sui rischi legati all’abbandono, anche temporaneo, all’interno delle auto, soprattutto durante le giornate calde.