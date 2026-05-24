Machete contro i familiari per soldi

L’arresto è stato eseguito e l’indagato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria

La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, con le accuse di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per la presenza di un individuo in evidente stato di agitazione in strada e presumibilmente armato. I poliziotti sono quindi intervenuti in Piazzetta Lepri, nei pressi di via Cesare Rosaroll.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avuto con sé un machete che, alla vista degli agenti, avrebbe gettato sotto un’auto in sosta prima di entrare in uno stabile vicino. L’arma è stata recuperata dagli operatori, mentre il soggetto è stato successivamente raggiunto e bloccato all’interno dell’edificio, non senza difficoltà.

Dagli accertamenti è emerso che, poco prima dell’arrivo della polizia, l’uomo avrebbe minacciato alcuni familiari utilizzando il machete per ottenere denaro, come già accaduto in precedenti episodi. L’arresto è stato eseguito e l’indagato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.