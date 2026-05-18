Lucilla fa visita ai bimbi ricoverati al Santobono

L’iniziativa è stata documentata attraverso un video pubblicato sui canali social dell’ospedale

La cantante per bambini Lucilla ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli, portando un momento di intrattenimento e leggerezza all’interno dei reparti pediatrici L’iniziativa è stata documentata attraverso un video pubblicato sui canali social dell’ospedale, accompagnato da un messaggio che racconta il significato dell’evento e il percorso che ha reso possibile l’incontro. Tutto nasce dal desiderio di sostenere la ricerca e di offrire momenti di serenità ai bambini ricoverati, grazie all’impegno dei genitori di una piccola paziente scomparsa, Chiara, che attraverso attività di raccolta fondi continuano a promuovere progetti a sostegno della ricerca scientifica.

Secondo quanto riportato nel messaggio diffuso dall’ospedale, l’evento è stato organizzato anche per realizzare il sogno di far incontrare Lucilla ai piccoli pazienti del Santobono, con l’obiettivo di regalare loro un momento di gioia e spensieratezza.

L’incontro si è svolto alla presenza delle famiglie, del personale sanitario e dei promotori dell’iniziativa, trasformandosi in un’occasione di condivisione e intrattenimento per i bambini presenti.

L’ospedale ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, sottolineando il valore della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni nel supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.