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Lucilla fa visita ai bimbi ricoverati al Santobono

L’iniziativa è stata documentata attraverso un video pubblicato sui canali social dell’ospedale

A cura di Redazione
18 maggio 2026 23:00
Lucilla fa visita ai bimbi ricoverati al Santobono -
Vesuviano e oltre
Attualità
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La cantante per bambini Lucilla ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli, portando un momento di intrattenimento e leggerezza all’interno dei reparti pediatrici L’iniziativa è stata documentata attraverso un video pubblicato sui canali social dell’ospedale, accompagnato da un messaggio che racconta il significato dell’evento e il percorso che ha reso possibile l’incontro. Tutto nasce dal desiderio di sostenere la ricerca e di offrire momenti di serenità ai bambini ricoverati, grazie all’impegno dei genitori di una piccola paziente scomparsa, Chiara, che attraverso attività di raccolta fondi continuano a promuovere progetti a sostegno della ricerca scientifica.

Secondo quanto riportato nel messaggio diffuso dall’ospedale, l’evento è stato organizzato anche per realizzare il sogno di far incontrare Lucilla ai piccoli pazienti del Santobono, con l’obiettivo di regalare loro un momento di gioia e spensieratezza.

L’incontro si è svolto alla presenza delle famiglie, del personale sanitario e dei promotori dell’iniziativa, trasformandosi in un’occasione di condivisione e intrattenimento per i bambini presenti.

L’ospedale ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, sottolineando il valore della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni nel supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

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