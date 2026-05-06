Lite per il parcheggio, viene picchiato a colpi di casco

In base alle prime informazioni raccolte dagli agenti del commissariato locale, la situazione sarebbe rapidamente degenerata

Momenti di tensione questa mattina a Castellammare di Stabia, dove una discussione tra due automobilisti si è trasformata in un episodio di violenza. Il fatto è avvenuto lungo Corso Vittorio Emanuele, a breve distanza dal lungomare, in una zona centrale della città. Erano da poco passate le otto quando un giovane, intento a sistemare la propria vettura in sosta, avrebbe involontariamente ostacolato il passaggio di uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote si sarebbe fermato bruscamente, dando origine a un acceso confronto verbale.

In base alle prime informazioni raccolte dagli agenti del commissariato locale, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: dalle parole si è passati ai fatti e il motociclista avrebbe aggredito il giovane colpendolo ripetutamente con il casco.

Alcuni presenti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il ferito, con traumi evidenti alla testa, è stato preso in carico dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo per le cure del caso.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e valutando la posizione dell’aggressore, che potrebbe essere chiamato a rispondere dell’episodio.