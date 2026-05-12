Lite in centro, minore finisce accoltellato

Le indagini sono state avviate subito dagli investigatori

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un minorenne di nazionalità egiziana con l’accusa di tentato omicidio e possesso di arma bianca, al termine di un intervento avvenuto a seguito di una violenta lite tra due ragazzi. L’episodio si è verificato nel territorio di Casal di Principe, dove gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo una segnalazione di una colluttazione in corso nei pressi del centro cittadino.

Sul posto i poliziotti hanno trovato due giovani, entrambi di origine egiziana e ospiti di strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, con ferite alla testa e al fianco, alcune delle quali compatibili con l’uso di un’arma da taglio.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: il personale sanitario ha classificato uno dei due ragazzi in codice rosso per le gravi ferite al torace, ritenendolo in imminente pericolo di vita. Il giovane si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini sono state avviate subito dagli investigatori, che hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, tra i due ragazzi sarebbe nata una discussione in strada, degenerata poi in una violenta colluttazione culminata nell’aggressione con arma bianca. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo i motivi all’origine del litigio e le eventuali responsabilità.