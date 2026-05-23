Le strappano il Rolex mentre è con il figlioletto di 7 anni

il rapinatore sarebbe fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice

Momenti di paura a Forte dei Marmi, dove una donna di 47 anni è stata rapinata del suo Rolex Daytona in oro mentre si trovava con il marito, il figlio di 7 anni e un’amica in un locale del centro per un aperitivo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei malviventi si sarebbe avvicinato improvvisamente alla vittima, una cittadina di origine lituana, afferrandole il braccio e strappandole con violenza l’orologio dal polso. Durante la rapina il cinturino del prezioso segnatempo, dal valore stimato di circa 50mila euro, si sarebbe spezzato facendo cadere la donna dalla sedia.

Dopo il colpo, il rapinatore sarebbe fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice. La donna, rimasta ferita al polso, è stata soccorsa e accompagnata per le cure mediche.

Le indagini della Polizia di Stato sono partite immediatamente grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini. Fondamentale anche il contributo della polizia locale, che ha permesso di individuare una vettura utilizzata dal gruppo per allontanarsi rapidamente dalla Versilia.

Le ricerche sono state estese lungo la rete autostradale nazionale e, nel tardo pomeriggio, la Polizia Stradale ha intercettato l’auto sospetta sull’autostrada A1, tra Orte e Roma Nord, mentre viaggiava in direzione Napoli.

A bordo del veicolo sono state trovate tre persone, tutte originarie della Campania e già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Durante i controlli gli agenti hanno recuperato il Rolex rubato e sequestrato indumenti compatibili con quelli utilizzati durante la rapina.

La vittima avrebbe inoltre riconosciuto, attraverso un fascicolo fotografico, il presunto autore materiale dello scippo. Secondo gli investigatori, uno dei complici avrebbe fatto da palo con lo scooter, mentre il terzo avrebbe guidato l’auto usata per la fuga.

Per i tre è scattata la denuncia con l’accusa di rapina aggravata in concorso, su disposizione della Procura presso il Tribunale di Tivoli.