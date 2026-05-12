Lavoratore di Glovo si barrica al Centro Direzionale e si cosparge di benzina

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’uomo apparirebbe in forte stato di agitazione

Momenti di altissima tensione si stanno vivendo in questi minuti nei pressi dell’Isola E, dove un uomo di circa 50 anni, lavoratore di Glovo, sta minacciando di darsi fuoco cospargendosi di benzina. La situazione è ancora in corso e l’area è stata immediatamente presidiata dalle forze dell’ordine per evitare conseguenze drammatiche. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, impegnate nel tentativo di calmare l’uomo e convincerlo a desistere dal gesto estremo. Presenti anche gli operatori della sicurezza del Consorzio GeSeCeDi, coordinati dal sottotenente Giovanni Cacciola, che stanno collaborando con i militari nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’uomo apparirebbe in forte stato di agitazione. Non sono ancora chiare le ragioni che lo avrebbero spinto a compiere il gesto, mentre gli operatori stanno cercando di instaurare un dialogo per evitare il peggio.

In attesa anche dell’arrivo del personale sanitario del 118, la zona è stata monitorata costantemente per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e impedire l’avvicinamento di curiosi o passanti.