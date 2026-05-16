Lancia il banco contro il compagno di classe e gli danneggia un rene

La scuola ha avviato un'indagine interna per chiarire i fatti

Un episodio di violenza scolastica ha sconvolto una scuola di Napoli. Un 16enne è stato ricoverato in ospedale con una grave contusione renale, apparentemente provocata da un compagno di classe che gli ha lanciato un banco contro. L'incidente è avvenuto venerdì scorso, durante una lite tra i due studenti. Il 16enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Cto di Napoli, dove i medici hanno diagnosticato la grave lesione. Le condizioni del ragazzo sono ora stabili, ma la prognosi è di 25 giorni.

L'episodio ha sollevato preoccupazione e allarme tra gli insegnanti, i genitori e la comunità scolastica. La scuola ha avviato un'indagine interna per chiarire i fatti e prendere provvedimenti.

La vicenda è ancora in corso di accertamento e non sono state rese note ulteriori informazioni sull'identità degli studenti coinvolti.