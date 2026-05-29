Ladri barricati nella casa per sfuggire al linciaggio della folla

In pochi minuti davanti all'immobile si è radunato un gruppo sempre più consistente di cittadini

Momenti di forte tensione a Merine, frazione del comune di Lizzanello, in Salento, dove un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in una lunga operazione delle forze dell'ordine culminata con il fermo di due presunti ladri. L'episodio si è verificato in via Mameli intorno alle ore 20. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi si sarebbero introdotti all'interno di una casa con l'obiettivo di compiere un furto. Tuttavia, qualcosa è andato storto: la loro presenza sarebbe stata scoperta prima che riuscissero a portare a termine il colpo.

Accortisi di essere stati individuati, due dei sospetti sarebbero rimasti bloccati all'interno dell'abitazione, incapaci di allontanarsi senza essere notati. Nel frattempo la notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere, attirando sul posto numerosi residenti.

In pochi minuti davanti all'immobile si è radunato un gruppo sempre più consistente di cittadini. La situazione è diventata particolarmente delicata, con momenti di nervosismo e preoccupazione tra i presenti. Molti abitanti della zona hanno manifestato apertamente il proprio malcontento, ricordando i numerosi episodi criminali che negli ultimi mesi hanno colpito non solo Merine, ma anche i vicini centri di Lizzanello e Cavallino.

«Siamo stanchi e preoccupati, servono controlli più frequenti e una maggiore presenza sul territorio», hanno dichiarato alcuni residenti presenti durante le operazioni, esprimendo un sentimento di esasperazione condiviso da gran parte della comunità locale.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, supportati da diverse pattuglie impegnate a garantire la sicurezza dell'area e a evitare che la situazione degenerasse. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona e avviato le procedure necessarie per gestire l'intervento senza rischi per i cittadini presenti.

L'operazione si è protratta per diverse ore. Alla fine i militari sono riusciti a far uscire dall'abitazione i due uomini sospettati di aver tentato il furto e li hanno accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso. La loro posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e verificando eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni emerse nelle prime ore successive all'accaduto, non si esclude la presenza di un terzo complice. L'uomo avrebbe avuto il compito di controllare la situazione dall'esterno e di segnalare eventuali pericoli ai complici. Approfittando della confusione generata dall'intervento delle forze dell'ordine e dall'arrivo dei residenti, sarebbe riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche per rintracciarlo sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per la sua identificazione.

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei comuni dell'hinterland leccese, dove negli ultimi mesi cittadini e amministratori hanno più volte chiesto un rafforzamento dei controlli per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, percepito come una delle principali preoccupazioni della popolazione locale.