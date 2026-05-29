Camion perde le angurie sull'A2: come previsto da Tony Tammaro c'è chi le ruba

Lo stesso Tony Tammaro ha successivamente rilanciato la notizia sui propri canali

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un mezzo pesante adibito al trasporto di angurie ha perso parte del proprio carico in prossimità dello svincolo di Battipaglia, in direzione sud. Per cause in corso di accertamento, alcune casse trasportate dal camion si sono ribaltate sulla carreggiata, provocando la caduta di decine di angurie sull’asfalto. Molti dei frutti si sono frantumati all’impatto, spargendo polpa e liquidi sulla sede stradale e creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione.

L’episodio ha causato rallentamenti e code, con numerosi automobilisti costretti a ridurre la velocità e a effettuare manovre prudenti per evitare gli ostacoli presenti sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti il personale addetto alla viabilità e i mezzi di soccorso, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alle operazioni di rimozione della frutta dispersa, consentendo il progressivo ripristino della normale circolazione.

Durante le fasi successive all’incidente, alcune persone avrebbero raccolto parte delle angurie finite sulla strada, dando vita a una scena che ha richiamato alla memoria un celebre brano del cantante napoletano Tony Tammaro, ispirato a un episodio analogo legato alla dispersione di meloni in seguito al ribaltamento di un’Ape Car.

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione sui social network, dove immagini e video dell’accaduto sono stati ampiamente condivisi. Lo stesso Tony Tammaro ha successivamente rilanciato la notizia sui propri canali, contribuendo alla diffusione dell’episodio sul web.