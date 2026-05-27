Una paziente si lancia dal Reparto Grandi Ustionati del Cardarelli

un incidente sul lavoro le aveva provocato ustioni importanti

Tragedia all’interno dell’Ospedale Antonio Cardarelli, dove una paziente ricoverata nel reparto Grandi Ustionati si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano del padiglione 3, struttura che ospita anche la terapia intensiva. La donna era ricoverata dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro che le aveva provocato ustioni importanti. Secondo quanto emerso, era ormai prossima alle dimissioni e avrebbe dovuto iniziare un successivo percorso di chirurgia plastica ricostruttiva.

Le cause del gesto restano al momento sconosciute. Sul caso sono stati avviati accertamenti da parte delle forze dell’ordine e della direzione sanitaria dell’ospedale per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il reparto Grandi Ustionati del Cardarelli è considerato un’area ad alta intensità assistenziale e, proprio per il forte impatto fisico e psicologico legato alle condizioni dei pazienti, è dotato di specifici protocolli di prevenzione, inclusi sistemi di videosorveglianza e misure di sicurezza alle finestre.

Nonostante ciò, la donna sarebbe riuscita a compiere il gesto estremo utilizzando una finestra del bagno del reparto. Secondo quanto riferito, durante il ricovero era stato attivato anche un supporto psicologico specialistico, misura che però non è bastata a evitare il drammatico epilogo.

La vicenda ha profondamente colpito il personale sanitario e gli altri pazienti del reparto, mentre proseguono le verifiche interne per chiarire eventuali ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.