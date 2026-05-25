La polizia si schianta nell'inseguimento ai malviventi

Le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza della zona documentano il momento dell’impatto

Scene da film a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un inseguimento tra la Polizia e alcuni malviventi si è concluso con un incidente stradale che ha coinvolto una volante impegnata nell’operazione. Tutto è avvenuto in pochi istanti, tra le vie cittadine, durante un’azione di controllo poi degenerata in una fuga ad alta velocità. I sospetti, secondo quanto ricostruito, avrebbero tentato di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, dando il via a un inseguimento serrato per le strade del centro abitato.

Nel corso della manovra, la vettura della Polizia è rimasta coinvolta in uno schianto. Le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza della zona documentano il momento dell’impatto, avvenuto mentre gli agenti erano ancora sulle tracce dei fuggitivi.

Nonostante la violenza della collisione, nessuno degli agenti a bordo è rimasto ferito. L’episodio ha comunque provocato momenti di forte tensione tra i presenti e nella zona interessata dall’inseguimento, dove si sono subito radunati residenti e passanti.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della fuga e identificare i responsabili che hanno dato origine all’inseguimento.